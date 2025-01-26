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Сегодня, 16:59

Источник: клуб из Саудовской Аравии предлагает «Спартаку» за Бабича 10 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, неназванный саудовский клуб предлагает «Спартаку» 10 миллионов евро за 28-летнего серба. Кроме того, Metaratings сообщает, что зарплата самого футболиста может составить 4 миллиона евро в год.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бабича в 6 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://t.me/karpinside/34681
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Срджан Бабич
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