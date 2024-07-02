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2 июля, 23:34

Источник: клуб РПЛ интересуется полузащитником из Коста-Рики Орландо Гало

Ана Горшкова
Корреспондент
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В футбольном агентстве HIJAR, которое представляет интересы полузащитника Орландо Гало из «Эриндиано», заявили, что у футболиста есть предложение из РПЛ.

«Да, есть предложение от российского клуба. Больше информации дать не можем. Только скажу, что предложение от российского клуба действительно есть», — приводит «РБ Спорт» слова представителя агентства.

В сезоне-2023/24 Гало провел за «Эридиано» 35 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. На Кубке Америки-2024 футболист сыграл 2 матча за сборную Коста-Рики — против Бразилии (0:0) и Колумбии (0:3). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 325 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
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