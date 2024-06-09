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Сегодня, 00:06

Источник: клубы из Франции, Испании и Турции интересуются Бариновым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Французские, испанские и турецкие клубы интересуются полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, «Локомотив» готов рассмотреть вопрос о продаже 27-летнего хавбека.

В минувшем сезоне Баринов провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

«Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2023/24.

Источник: «Чемпионат»
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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