Источник: Комличенко отказался переходить из «Ростова» в «Локомотив»

Сегодня, 21:04
«Локомотив» изучал возможность трансфера нападающего «Ростова» Николая Комличенко, утверждает «РБ Спорт»
«Локо» общался с представителями 27-летнего игрока на предмет возможного перехода, но получил отказ. Нападающий не намерен менять команду в зимнее трансферное окно.
Также к кандидатуре Комличенко проявляют интерес клубы турецкой суперлиги.
В первой части сезона-2022/23 Комличенко провел 17 матчей в составе ростовского клуба и забил 8 голов при 5 результативных передачах.
Прошедшим летом форвард заключил с ростовчанами контракт до лета 2026 года.