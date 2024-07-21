Источник: Кордоба не хочет возвращаться в «Краснодар» после Кубка Америки-2024

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба хочет покинуть российскую команду, сообщает Legalbet.

По данным источника, 31-летний футболист попросил руководство черно-зеленых отпустить его из клуба после завершения Кубка Америки-2024.

В прошлом сезоне Кордоба принял участие в 32 матчах «быков» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отметился шестью результативными передачами. Контракт колумбийца с «Краснодаром» заключен до лета 2025 года.

На завершившемся Кубке Америки Кордоба провел шесть матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

«Краснодар» подписал Кордобу в июле 2021 года из немецкой «Герты» за 20 миллионов евро.