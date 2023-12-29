Источник: «Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Ренана

«Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана, сообщает Revista Colorada.

По данным источника, в сделке между сторонами будет предусмотрен пункт о немедленном завершении аренды в случае предложения из Европы летом 2024 года. Сама аренда бразильца будет действовать до декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ренан перейдет в «Интернасьонал» на один год на правах аренды. Однако информируется, что сделка блика к срыву из-за проблем с отправкой документов в «Зенит».

20-летний защитник играет в «Зените» с января 2023 года. Ренан провел 18 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.