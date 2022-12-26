Источник: «Коринтианс» согласовал с «Зенитом» условия трансфера нападающего Юри Алберто

«Коринтианс» согласовал условия полноценного трансфера нападающего «Зенита» Юри Алберто, утверждает Goal.

Форвард подпишет контракт с бразильским клубом до 31 декабря 2027 года. Все документы будут официально оформлены в ближайшие дни.

«Коринтианс» отдаст за Алберто защитника Роберта Ренана и центрального хавбека Ду Кейроса.

Между клубами не будет финансовой компенсации. Речь идет именно об обмене футболистами.

В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.