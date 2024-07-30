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Сегодня, 05:22

Источник: «Краснодар» готов отпустить Сперцяна за 18 миллионов, «Ланс» предложил меньше

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Краснодар» готов отпустить в европейский чемпионат полузащитника Эдуарда Сперцяна не менее чем за 18 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, французский «Ланс» первое предложение сделал меньше этой суммы, однако клуб не вышел из переговоров. К 24-летнему футболисту также проявляют интерес другие команды из европейских лиг, но официального предложения не было.

В этом сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 3 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Ланс
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