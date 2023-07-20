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Сегодня, 18:46

Источник: «Краснодар» хочет подписать защитника «Палмейраса» Луана

Мария Гусева
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«Краснодар» рассматривает возможность подписания защитника «Палмейраса» Луана, сообщает Placar.

По информации источника, 30-летний бразилец уже получил предложение от российского клуба. Также сообщается, что предложение понравилось игроку и он проявил желание вести переговоры.

Луан выступает за «Палмейрас» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Луан провел 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Placar
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Палмейрас
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