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Сегодня, 13:43

Источник: «Краснодар» хочет запретить Кордобе переходить в клубы РПЛ по новому контракту

Алина Савинова
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Между «Краснодаром» и представителями нападающего Джона Кордобы состоялся диалог о возможном переподписании контракта, сообщает Legalbet.

Отмечается, что стороны обсудили возможность включения в новое соглашение игрока пункта об отступных в размере 10 миллионов евро без возможности трансфера в один из российских клубов. Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не хочет усиливать конкурентов по чемпионату России.

Колумбийский футболист присоединился к «быкам» в 2021 году. Нынешнее соглашение 31-летнего форварда с российским клубом рассчитано до лета 2025 года.

В сезоне РПЛ-2023/24 Кордоба провел за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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