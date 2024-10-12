Источник: «Краснодар» интересуется полузащитником «Фенербахче» Кахведжи

«Краснодар» заинтересован в трансфере полузащитнка «Фенербахче» Ирфана Кахведжи, сообщает Sabah.

По информации источника, также интерес к 29-летнему турку проявляют испанские «Вильярреал» и «Бетис».

Кахведжи выступает за «Фенербахче» с 2021 года. В текущем сезоне вингер провел 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

На счету Кахведжи 3 гола в 36 матчах за сборную Турции.