Источник: «Краснодар» может выкупить Латышонка у «Балтики»

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«Краснодар» может выкупить голкипера Евгения Латышонка у «Балтики», сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, в контракте 25-летнего голкипера есть право выкупа для «Краснодара». Если «Балтика» вылетит в ФНЛ, стоимость игрока составит 10 миллионов рублей, если останется в РПЛ, — 30 миллионов рублей. Опция работает по желанию футболиста.
Ранее появилась информация, что «Зенит» близок к завершению перехода вратаря.
Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 8 раз отыграл на ноль.