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Сегодня, 20:43

Источник: «Краснодар» может выкупить Латышонка у «Балтики»

Виктория Кравченко
Евгений Латышонок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» может выкупить голкипера Евгения Латышонка у «Балтики», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, в контракте 25-летнего голкипера есть право выкупа для «Краснодара». Если «Балтика» вылетит в ФНЛ, стоимость игрока составит 10 миллионов рублей, если останется в РПЛ, — 30 миллионов рублей. Опция работает по желанию футболиста.

Ранее появилась информация, что «Зенит» близок к завершению перехода вратаря.

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

Источник: https://t.me/s/karpinside
ФК Балтика
ФК Краснодар
Евгений Латышонок
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