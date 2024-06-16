Источник: «Краснодар» отцепил Волкова от команды из-за требования отпустить в «Зенит»

«Краснодар» отцепил из состава центрального защитника Сергея Волкова, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ранее появлялась информация об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Зенита».

По данным источника, на этой неделе игрок попросил руководство «быков» отпустить его в петербургский клуб. При этом Волков подчеркнул, что больше не намерен выступать за «Краснодар». В конечном итоге футболиста отцепили от тренировок с командой.

Ранее «СЭ» сообщал, что трансфер Сергея Волкова в «Зенит» находится под угрозой срыва.

В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.