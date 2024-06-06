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Сегодня, 16:12

Источник: «Краснодар» отказал «Зениту» в переговорах по трансферам Кордобы и Волкова

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Руководство «Краснодара» отказалось вступать в переговоры с «Зенитом» по потенциальным трансферам защитника Сергея Волкова и форварда Джона Кордобы, сообщает Legalbet.

По данным источника, «Зенит» делал официальный запрос «быкам» по этим футболистам, на что черно-зеленые ответили отказом.

В прошедшем сезоне 31-летний Кордоба провел 32 матча за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

В активе 21-летнего Волкова 29 сыгранных встреч, в которых ему удалось отметиться тремя голевыми передачами.

Контракты обоих футболистов с клубом рассчитаны до лета 2025 года.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Волков
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