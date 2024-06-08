Источник: «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит»

«Зенит» предпринял попытку достичь договоренности с колумбийским форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой о трансфере, однако руководство «быков» ответило отказом, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

После первых неудачных переговоров с «Краснодаром» представители «Зенита» решили напрямую связаться с 31-летним футболистом. Кордоба не стал скрывать факт обращения петербургского клуба и сообщил об этом своим руководителям.

По данным источника, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий остался недоволен таким поведением «Зенита» и практически сразу остановил все переговоры о возможном трансфере колумбийца.

В минувшем сезоне Кордоба провел 32 матча за «быков» во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач.