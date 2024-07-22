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Сегодня, 18:30

Источник: «Краснодар» отказался продавать Сперцяна в «Ланс»

Алина Савинова
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» отверг предложение «Ланса» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Footmercato.

По информации источника, французский клуб отправил предложение «быкам», однако российский клуб решил не продавать футболиста этим летом. Также отмечается, что игроком интересуются «ПСЖ» и «Жирона».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 33 матча за «быков» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 «Ланс» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 51 очко за 34 матча.

Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ланс
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