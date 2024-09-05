Источник: «Краснодар» отправил в «Рубин» запрос по Даку

«Краснодар» сделал в «Рубин» запрос по трансферу форварда Мирлинда Даку, сообщает Metaratings.

Ранее появлялась информация, что «Краснодар» может подписать 26-летнего албанца на замену Джону Кордобе, которым интересуется «Спартак».

Даку выступает за казанский клуб с лета прошлого года. Он провел за команду 40 матчей, забил 15 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро. Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.