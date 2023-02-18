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Сегодня, 23:25

Источник: «Краснодар» пока не вел переговоры о новых контрактах Ионова и Черникова

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Краснодар» не определился с будущим полузащитников Алексея Ионова и Александра Черникова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб еще не начал процесс о продлении соглашений с игроками, контракты которых истекают в конце сезона-2022/23.

В текущем сезоне РПЛ Ионов сыграл 16 матчей за «Краснодар» и забил 4 гола. В активе Черникова 7 игр в чемпионате России и ни одного результативного действия.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: Metaratings
Александр Черников
Алексей Ионов
ФК Краснодар
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