Источник: «Краснодар» предложил 2,5 миллиона евро за нападающего «Росарио Сентраль»

«Краснодар» хочет приобрести нападающего «Росарио Сентраль» Алейшо Велиса, сообщает журналист Адриано Савалли.

Российский клуб предложил 2,5 миллиона евро за 80% прав на 19-летнего аргентинца.

С игроком уже есть принципиальная договоренность о 4-летнем контракте.

Контракт Велиса с «Росарио» рассчитан до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он провел 26 матчей за команду в чемпионате и забил 6 голов.