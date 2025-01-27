Источник: «Краснодар» предложил 5 миллионов евро за форварда «Гремио» Фернандеса

«Краснодар» сделал улучшенное предложение о переходе форварда «Гремио» Натана Фернандеса, сообщает GZH.

По данным источника, «быки» готовы заплатить 5 миллионов евро за 75 процентов прав на игрока. Предыдущее предложение в размере 3,5 миллиона евро за 80 процентов прав было отклонено. Отмечается, что «Гремио» рассчитывает выручить за форварда 8 миллионов евро за 70 процентов прав.

Контракт Фернандеса с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. На счету игрока 48 матчей, 4 гола и 2 результативные передачи за клуб.