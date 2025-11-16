Источник: «Краснодар» рассматривает Денисова, Ненахова и Бевеева на замену Петрову

«Краснодар» находится в поисках замены для защитника Сергея Петрова, сообщает журналист Иван Карпов.

34-летнего футболиста из-за повреждения заменили в матче против «Балтики» (1:1) в 15-м туре РПЛ. После игры главный тренер «быков» Мурад Мусаев сообщил, что Петров получил травму ахилла и пропустит остаток сезона.

По информации источника, на замену Петрову «Краснодар» рассматривает Даниила Денисова («Спартак»), Максима Ненахова («Локомотив») и Мингияна Бевеева («Балтика»).

После 15 туров «Краснодар» с 33 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.