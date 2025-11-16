Источник: «Краснодар» рассматривает Денисова, Ненахова и Бевеева на замену Петрову

Сегодня, 13:48
«Краснодар» находится в поисках замены для защитника Сергея Петрова, сообщает журналист Иван Карпов.
34-летнего футболиста из-за повреждения заменили в матче против «Балтики» (1:1) в 15-м туре РПЛ. После игры главный тренер «быков» Мурад Мусаев сообщил, что Петров получил травму ахилла и пропустит остаток сезона.
По информации источника, на замену Петрову «Краснодар» рассматривает Даниила Денисова («Спартак»), Максима Ненахова («Локомотив») и Мингияна Бевеева («Балтика»).
После 15 туров «Краснодар» с 33 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Корнелий Ш
Петров был из Академии. И не важно из какой
16.11.2025
Vladimir Svolode
не надо, дядя Бевеева нельзя отдавать
16.11.2025
Vladimir Svolode
Ненахов Локомотив? просто написано Краснодар
16.11.2025
Спартак 98
Бевеева Талалаев не отдаст
16.11.2025
shpasic
а что, в академии нет защитников?
16.11.2025
Корнелий Ш
Оперативно Карпа перепостили, обычно через сутки.
16.11.2025
Симон Вирсаладзе
А Ненахову это зачем? Ну в любом случае тока не Бевеев.
16.11.2025