Сегодня, 13:48

Источник: «Краснодар» рассматривает Денисова, Ненахова и Бевеева на замену Петрову

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Краснодар» находится в поисках замены для защитника Сергея Петрова, сообщает журналист Иван Карпов.

34-летнего футболиста из-за повреждения заменили в матче против «Балтики» (1:1) в 15-м туре РПЛ. После игры главный тренер «быков» Мурад Мусаев сообщил, что Петров получил травму ахилла и пропустит остаток сезона.

По информации источника, на замену Петрову «Краснодар» рассматривает Даниила Денисова («Спартак»), Максима Ненахова («Локомотив») и Мингияна Бевеева («Балтика»).

После 15 туров «Краснодар» с 33 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

7

  • Корнелий Ш

    Петров был из Академии. И не важно из какой

    16.11.2025

  • Vladimir Svolode

    не надо, дядя Бевеева нельзя отдавать

    16.11.2025

  • Vladimir Svolode

    Ненахов Локомотив? просто написано Краснодар

    16.11.2025

  • Спартак 98

    Бевеева Талалаев не отдаст

    16.11.2025

  • shpasic

    а что, в академии нет защитников?

    16.11.2025

  • Корнелий Ш

    Оперативно Карпа перепостили, обычно через сутки.

    16.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А Ненахову это зачем? Ну в любом случае тока не Бевеев.

    16.11.2025

    Максим Ненахов
    Сергей Петров
    Футбол
    РПЛ
    ФК Краснодар
    Даниил Денисов
    Мингиян Бевеев
