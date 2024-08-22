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Сегодня, 17:20

Источник: «Краснодар» улучшил предложение по форварду «Янг Бойз» Элиа

Руслан Минаев
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«Краснодар» всерьез намерен оформить переход нападающего «Янг Бойз» Мешака Элиа.

По информации портала Four-Four-Two, «быки» предложили за 27-летнего конголезца 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал за игрока 7,5 миллиона евро.

Элиа выступает за швейцарский клуб с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за команду 44 матча, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро. Его контракт с «Янг Бойз» рассчитан до лета 2026 года. На счету Элиа 8 голов в 43 матчах за сборную ДР Конго.

ФК Краснодар
ФК Янг Бойз
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