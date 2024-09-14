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Сегодня, 13:10

Источник: Кривцов готовится с первой командой «Краснодара» к матчу с «Ростовом»

Алина Савинова
Никита Кривцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов находится в расположении первой команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Ростова», сообщает Legalbet.

По информации источника, 22-летний футболист готовится с основным составом «быков» к игре, которая пройдет в субботу, 14 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что полузащитник отправлен в дубль и поедет в эти выходные на матч с «Краснодаром-2».

В этом сезоне Кривцов сыграл в 10 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Никита Кривцов

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