Источник: «Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро

Сегодня, 11:18
«Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро, сообщил журналист Педро Рамиро.
По данным источника, сумма трансфера 19-летнего бразильца может составить 30 миллионов евро.
Ранее ESPN сообщал, что футболистом интересовался «Аль-Ахли», который был готов заплатить за него 55 миллионов евро. Также была информация о переговорах с «Аль-Иттихадом» с суммой трансфера 35 миллионов евро.
Педро играет за «Зенит» с февраля 2024 года. Его контракт действует до 31 декабря 2028 года.
В сезоне-2025/26 нападающий в 20 матчах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Millwall82
у бразил нет столько денег, наркокартели коксом что ли отдавать собираются (осуждаю)? Бразильский футбол в долгах как щелках, а тут 30 млн, откуда? Fake.
20.11.2025
narodovolets .
что вы говорите 55 и 35 нееет,а за 30 продадут)))
20.11.2025
НВ
семак плачет, он без бразильян ноль :stuck_out_tongue_winking_eye:
20.11.2025
Келофин
Педрила с возу-кобыле легче)
20.11.2025
НВ
для тебя, петушара самое главное слова "сосал" :stuck_out_tongue_winking_eye:
20.11.2025
Топотун
Твоя жена убежала с Педро !
20.11.2025
fell62
лаве то есть у Педров ?
20.11.2025
Sukkulent
Чепуха! Бразилы никого не покупают за дорого, а наоборот выращивают и продают всегда. Арабы вот могут и за 30 и ещё дороже, но здесь явно вброс про Крузейро.
20.11.2025
Lars Berger
"«Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро, сообщил журналист Педро Рамиро". Вокруг одни педры...
20.11.2025
f1shman
Полетели слова на вентилятор...
20.11.2025
Jackson 57
А ничего, что недавно он второй раз стал чемпионом Южной Америки со своей молодёжкой? И очень нехило там выступил, из-за чего, собственно, к нему весь этот интерес и весь ажиотаж.
20.11.2025
Марко Петкович
Деньги-то у них есть чтобы подписать? Или как обычно вброс?
20.11.2025
ЗГ из БАНИ
20 матчей,3 гола и 2 передачи,играя за богатейшую и одну из сильнейших команд лиги,имя которой РПЛ!Откуда эти суммы?!Какие нафиг 35-55?!Тут красная цена 10!
20.11.2025
Корнелий Ш
Уже и Нино с Вегой недавно отправили в другие клубы. Хрень откровенная, у бразилов нет 50 млн
20.11.2025
моро
со слов ховки-шизика, он 8 лет сосал у миллера с дюковым (газ), так что наработалось уже это ватное трепло)
20.11.2025
h r
20.11.2025
ONIKAN2013
Зенит сломал стереотипы: теперь бразильцы покупают у него молодых футболистов.
20.11.2025
ONIKAN2013
Не расстраивайся, тебе по силам справиться!
20.11.2025
Pol Pol
Очччень удобная позишн, от редакции .... называется ИСТОЧНИК ! Под эту марку, можно .... любббууууую пургу, часами гнать, ни те ответа, ни привета, даже росписи твоей, по сути, вобщем то и не требуется. Делаешь обыкновенный вброс, типа - Тётя Шура - Сука ! ... и сваливаешь заугол ! Вот и вся политика редакции, построена на таком именно отношении к подаче информации ! Да и ... а что они решают ? Теперь то, в особенности ? Да ... ничего !
20.11.2025
merniloskut
Однажды став бамжом, - ты на всю жизнь подписал себе приговор!
20.11.2025
АбАкУмоВ
Скорее всего это не более чем вброс..Хотеть и подписать разные вещи.В январе видно будет...
20.11.2025
АбАкУмоВ
Всё газ нюхаешь)) Работать не пробовал?))
20.11.2025
hovawart645
Пошёл левак от газовых - набивают цену своим смуглянкам.
20.11.2025
100%_Информация/
20.11.2025