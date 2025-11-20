Видео
Сегодня, 11:18

Источник: «Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро

Павел Лопатко
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро, сообщил журналист Педро Рамиро.

По данным источника, сумма трансфера 19-летнего бразильца может составить 30 миллионов евро.

Ранее ESPN сообщал, что футболистом интересовался «Аль-Ахли», который был готов заплатить за него 55 миллионов евро. Также была информация о переговорах с «Аль-Иттихадом» с суммой трансфера 35 миллионов евро.

Педро играет за «Зенит» с февраля 2024 года. Его контракт действует до 31 декабря 2028 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 20 матчах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

24

  • Millwall82

    у бразил нет столько денег, наркокартели коксом что ли отдавать собираются (осуждаю)? Бразильский футбол в долгах как щелках, а тут 30 млн, откуда? Fake.

    20.11.2025

  • narodovolets .

    что вы говорите 55 и 35 нееет,а за 30 продадут)))

    20.11.2025

  • НВ

    семак плачет, он без бразильян ноль :stuck_out_tongue_winking_eye:

    20.11.2025

  • Келофин

    Педрила с возу-кобыле легче)

    20.11.2025

  • НВ

    для тебя, петушара самое главное слова "сосал" :stuck_out_tongue_winking_eye:

    20.11.2025

  • Топотун

    Твоя жена убежала с Педро !

    20.11.2025

  • fell62

    лаве то есть у Педров ?

    20.11.2025

  • Sukkulent

    Чепуха! Бразилы никого не покупают за дорого, а наоборот выращивают и продают всегда. Арабы вот могут и за 30 и ещё дороже, но здесь явно вброс про Крузейро.

    20.11.2025

  • Lars Berger

    "«Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро, сообщил журналист Педро Рамиро". Вокруг одни педры...

    20.11.2025

  • f1shman

    Полетели слова на вентилятор...

    20.11.2025

  • Jackson 57

    А ничего, что недавно он второй раз стал чемпионом Южной Америки со своей молодёжкой? И очень нехило там выступил, из-за чего, собственно, к нему весь этот интерес и весь ажиотаж.

    20.11.2025

  • Марко Петкович

    Деньги-то у них есть чтобы подписать? Или как обычно вброс?

    20.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    20 матчей,3 гола и 2 передачи,играя за богатейшую и одну из сильнейших команд лиги,имя которой РПЛ!Откуда эти суммы?!Какие нафиг 35-55?!Тут красная цена 10!

    20.11.2025

  • Корнелий Ш

    Уже и Нино с Вегой недавно отправили в другие клубы. Хрень откровенная, у бразилов нет 50 млн

    20.11.2025

  • моро

    со слов ховки-шизика, он 8 лет сосал у миллера с дюковым (газ), так что наработалось уже это ватное трепло)

    20.11.2025

  • h r

  • ONIKAN2013

    Зенит сломал стереотипы: теперь бразильцы покупают у него молодых футболистов.

    20.11.2025

  • ONIKAN2013

    Не расстраивайся, тебе по силам справиться!

    20.11.2025

  • Pol Pol

    Очччень удобная позишн, от редакции .... называется ИСТОЧНИК ! Под эту марку, можно .... любббууууую пургу, часами гнать, ни те ответа, ни привета, даже росписи твоей, по сути, вобщем то и не требуется. Делаешь обыкновенный вброс, типа - Тётя Шура - Сука ! ... и сваливаешь заугол ! Вот и вся политика редакции, построена на таком именно отношении к подаче информации ! Да и ... а что они решают ? Теперь то, в особенности ? Да ... ничего !

    20.11.2025

  • merniloskut

    Однажды став бамжом, - ты на всю жизнь подписал себе приговор!

    20.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Скорее всего это не более чем вброс..Хотеть и подписать разные вещи.В январе видно будет...

    20.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Всё газ нюхаешь)) Работать не пробовал?))

    20.11.2025

  • hovawart645

    Пошёл левак от газовых - набивают цену своим смуглянкам.

    20.11.2025

  • 100%_Информация/

