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Сегодня, 00:29

Источник: «Крылья Советов» отзывают Карпицкого из «Сокола», это не решение Осинькина

Алина Савинова
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«Крылья Советов» отзывают из аренды в «Соколе» нападающего Егора Карпицкого, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, это не является решением главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

Отмечается, что в «Соколе» рассчитывали на Карпицкого во второй части сезона. После его ухода клуб может арендовать нападающего «Химок» Илью Порохова, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Урал».

21-летний Карпицкий провел 17 матчей в нынешнем сезоне первой лиги, забив два мяча и отдав одну голевую передачу.

Источник: Metaratings.ru.
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ФК Крылья Советов (Самара)
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