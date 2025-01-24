Источник: «Крылья Советов» отзывают Карпицкого из «Сокола», это не решение Осинькина

«Крылья Советов» отзывают из аренды в «Соколе» нападающего Егора Карпицкого, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, это не является решением главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

Отмечается, что в «Соколе» рассчитывали на Карпицкого во второй части сезона. После его ухода клуб может арендовать нападающего «Химок» Илью Порохова, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Урал».

21-летний Карпицкий провел 17 матчей в нынешнем сезоне первой лиги, забив два мяча и отдав одну голевую передачу.