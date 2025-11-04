Видео
4 ноября, 15:20

Источник: «Крылья Советов» рассматривают Игнашевича и иностранца на замену Адиеву

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» рассматривают кандидатуры Сергея Игнашевича и неназванного иностранного специалиста на пост главного тренера команды, сообщает Sport24.

По информации источника, кандидатура иностранца на данный момент является более вероятной. Отмечается, что он ранее не работал в России.

Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Магомеда Адиева, который тренирует самарцев с июня.

Магомед Адиев и&nbsp;Тархан Джабраилов.Что происходит в «Крыльях»? Появились слухи об увольнении гендиректора клуба и главного тренера

После 14 туров «Крылья» с 13 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
26

  • Belousov

    Игнашевича еще в прошлом сезоне Ткаченко пытался в Самару затащить еще на живое место. Помню как он сидел на трибуне на игре Локо-КС. Так что пусть сидит на Окко и изображает "иксперта". Пусть вообще сам губернатор тренирует команду. Он заварил кашу в прошлом сезоне когда пытался Осинькина скинуть, с наскока не получилось команду развалить, пусть сейчас лично выводит КС в лучшую лигу мира. Потому что поставить адиева это надо додуматься. Человек нигде более полутора лет не работал, везде выгоняли коленом под зад и тут получает крепкий середняк РПЛ+куча трансферов на вход, о которых тот же Осинькин мог только мечтать.

    05.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Потом Игнашевич скажет, игроки не соответствуют уровню пл, а я соответствую, поэтому я остаюсь в пл, а Крылья пусть поднимает из фнл кто-то другой. Довольно подло он поступил с Балтикой. Но время всё расставило по местам.

    05.11.2025

  • gan75

    Ага, адепта "атакующего футбола" у которого забитых чуть больше, чем у оборонительной Махачкалы. Не надо его трогать, он должен проводить Пари НН в лучшую лигу без всяких стыков...

    04.11.2025

  • Робат

    Не мытьем так катаньем! Технично со второго раза Игнашевича в Крылья толкают!

    04.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Неназванный иностранец эт Ганчернко? ))

    04.11.2025

  • zg

    Ну вот и этого туда же!

    04.11.2025

  • zg

    Однозначно!Еще б от такой крысы как он избавится!

    04.11.2025

  • Врн36

    :rofl::thumbsup::handshake:

    04.11.2025

  • zg

    Как по мне,федодрищев вообще от команды избавится хотел....

    04.11.2025

  • zg

    Блин,у меня всплыло на мобе....По моему от чемпа,но не 100%!)

    04.11.2025

  • zg

    Глядя на ту клоунаду,что сейчас у нас,мне пох,я согласен!)

    04.11.2025

  • zg

    Привет!)Ну про Адиева только что написали,а Игнаш...Хз.....Я б ему шанс дал....Хотя смущает,что после Балтики никого не тренировал.....

    04.11.2025

  • zg

    Привет!Поздравляю с изгнанием Адиева!В Игнашевича не веришь прям вообще?

    04.11.2025

    04.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Шпилевского перекупить

    04.11.2025

  • инок

    А что они, собственно, хотели от Адиева, предварительно распродав не только всех лидеров, но и часть просто опытных игроков? КС занимают место, вполне соответствующее уровню состава..

    04.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    А кто конкретно его рассматривает?

    04.11.2025

  • Алексей Булатов

    Игнашевич-прямая дорога а пердив и бесконечное нытье

    04.11.2025

    Магомед Адиев
    Сергей Игнашевич
    Футбол
    РПЛ
    ФК Крылья Советов (Самара)
