Источник: «Крылья Советов» рассматривают Игнашевича и иностранца на замену Адиеву

4 ноября, 15:20
«Крылья Советов» рассматривают кандидатуры Сергея Игнашевича и неназванного иностранного специалиста на пост главного тренера команды, сообщает Sport24.
По информации источника, кандидатура иностранца на данный момент является более вероятной. Отмечается, что он ранее не работал в России.
Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Магомеда Адиева, который тренирует самарцев с июня.
После 14 туров «Крылья» с 13 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Belousov
Игнашевича еще в прошлом сезоне Ткаченко пытался в Самару затащить еще на живое место. Помню как он сидел на трибуне на игре Локо-КС. Так что пусть сидит на Окко и изображает "иксперта". Пусть вообще сам губернатор тренирует команду. Он заварил кашу в прошлом сезоне когда пытался Осинькина скинуть, с наскока не получилось команду развалить, пусть сейчас лично выводит КС в лучшую лигу мира. Потому что поставить адиева это надо додуматься. Человек нигде более полутора лет не работал, везде выгоняли коленом под зад и тут получает крепкий середняк РПЛ+куча трансферов на вход, о которых тот же Осинькин мог только мечтать.
05.11.2025
Кариока_двойка.
Потом Игнашевич скажет, игроки не соответствуют уровню пл, а я соответствую, поэтому я остаюсь в пл, а Крылья пусть поднимает из фнл кто-то другой. Довольно подло он поступил с Балтикой. Но время всё расставило по местам.
05.11.2025
gan75
Ага, адепта "атакующего футбола" у которого забитых чуть больше, чем у оборонительной Махачкалы. Не надо его трогать, он должен проводить Пари НН в лучшую лигу без всяких стыков...
04.11.2025
Робат
Не мытьем так катаньем! Технично со второго раза Игнашевича в Крылья толкают!
04.11.2025
Симон Вирсаладзе
Неназванный иностранец эт Ганчернко? ))
04.11.2025
zg
Ну вот и этого туда же!
04.11.2025
zg
Однозначно!Еще б от такой крысы как он избавится!
04.11.2025
Врн36
:rofl::thumbsup::handshake:
04.11.2025
zg
Как по мне,федодрищев вообще от команды избавится хотел....
04.11.2025
zg
Блин,у меня всплыло на мобе....По моему от чемпа,но не 100%!)
04.11.2025
zg
Глядя на ту клоунаду,что сейчас у нас,мне пох,я согласен!)
04.11.2025
zg
Привет!)Ну про Адиева только что написали,а Игнаш...Хз.....Я б ему шанс дал....Хотя смущает,что после Балтики никого не тренировал.....
04.11.2025
zg
Привет!Поздравляю с изгнанием Адиева!В Игнашевича не веришь прям вообще?
04.11.2025
04.11.2025
Артемон Доберманов
Шпилевского перекупить
04.11.2025
инок
А что они, собственно, хотели от Адиева, предварительно распродав не только всех лидеров, но и часть просто опытных игроков? КС занимают место, вполне соответствующее уровню состава..
04.11.2025
С детства за Уралмаш!
А кто конкретно его рассматривает?
04.11.2025
Алексей Булатов
Игнашевич-прямая дорога а пердив и бесконечное нытье
04.11.2025