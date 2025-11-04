Источник: «Крылья Советов» рассматривают Игнашевича и иностранца на замену Адиеву

«Крылья Советов» рассматривают кандидатуры Сергея Игнашевича и неназванного иностранного специалиста на пост главного тренера команды, сообщает Sport24. По информации источника, кандидатура иностранца на данный момент является более вероятной. Отмечается, что он ранее не работал в России. Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Магомеда Адиева, который тренирует самарцев с июня. Что происходит в «Крыльях»? Появились слухи об увольнении гендиректора клуба и главного тренера После 14 туров «Крылья» с 13 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Belousov Игнашевича еще в прошлом сезоне Ткаченко пытался в Самару затащить еще на живое место. Помню как он сидел на трибуне на игре Локо-КС. Так что пусть сидит на Окко и изображает "иксперта". Пусть вообще сам губернатор тренирует команду. Он заварил кашу в прошлом сезоне когда пытался Осинькина скинуть, с наскока не получилось команду развалить, пусть сейчас лично выводит КС в лучшую лигу мира. Потому что поставить адиева это надо додуматься. Человек нигде более полутора лет не работал, везде выгоняли коленом под зад и тут получает крепкий середняк РПЛ+куча трансферов на вход, о которых тот же Осинькин мог только мечтать. 05.11.2025

Кариока_двойка. Потом Игнашевич скажет, игроки не соответствуют уровню пл, а я соответствую, поэтому я остаюсь в пл, а Крылья пусть поднимает из фнл кто-то другой. Довольно подло он поступил с Балтикой. Но время всё расставило по местам. 05.11.2025

gan75 Ага, адепта "атакующего футбола" у которого забитых чуть больше, чем у оборонительной Махачкалы. Не надо его трогать, он должен проводить Пари НН в лучшую лигу без всяких стыков... 04.11.2025

Робат Не мытьем так катаньем! Технично со второго раза Игнашевича в Крылья толкают! 04.11.2025

Симон Вирсаладзе Неназванный иностранец эт Ганчернко? )) 04.11.2025

zg Ну вот и этого туда же! 04.11.2025

zg Однозначно!Еще б от такой крысы как он избавится! 04.11.2025

Врн36 :rofl::thumbsup::handshake: 04.11.2025

zg Как по мне,федодрищев вообще от команды избавится хотел.... 04.11.2025

zg Блин,у меня всплыло на мобе....По моему от чемпа,но не 100%!) 04.11.2025

zg Глядя на ту клоунаду,что сейчас у нас,мне пох,я согласен!) 04.11.2025

zg Привет!)Ну про Адиева только что написали,а Игнаш...Хз.....Я б ему шанс дал....Хотя смущает,что после Балтики никого не тренировал..... 04.11.2025

zg Привет!Поздравляю с изгнанием Адиева!В Игнашевича не веришь прям вообще? 04.11.2025

Артемон Доберманов Шпилевского перекупить 04.11.2025

инок А что они, собственно, хотели от Адиева, предварительно распродав не только всех лидеров, но и часть просто опытных игроков? КС занимают место, вполне соответствующее уровню состава.. 04.11.2025

С детства за Уралмаш! А кто конкретно его рассматривает? 04.11.2025