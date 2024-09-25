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Сегодня, 19:36

Источник: «Крылья Советов» сменят Осинькина на Игнашевича в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покинет свой пост, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, клуб расстанется с 59-летним специалистом после матча против «Локомотива» в 11-м туре РПЛ, который состоится 6 октября. Перед этим самарцы сыграют с «Химками» в 10-м туре РПЛ (29 сентября) и махачкалинским «Динамо» (2 октября) в FONBET Кубке России.

Кроме того, сообщается, что новым главным тренером «Крыльев» после ухода Осинькина станет Сергей Игнашевич.

«Крылья Советов» (10 очков) после 9 туров занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/karpinside/33466
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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