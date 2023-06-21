Источник: Кузяев хочет, чтобы «Бешикташ» улучшил предложение

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет, чтобы «Бешикташ» улучшил условия предлагаемого контракта, сообщает Sabah.

По данным источника, турецкий клуб готов предложить Кузяеву контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон. Однако 30-летний игрок хочет получать 2 миллиона евро в год и подписной бонус.

Турецкий клуб намерен убедить Кузяева отказаться от подписного бонуса в пользу бонусных пунктов по контракту. Переговоры могут завершиться к началу следующей недели.

Ранее сообщалось, что Кузяев перейдет в «Бешикташ» в случае согласования трансфера с главным тренером команды Шенолом Гюнешем.

Действующий контракт российского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года. В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.