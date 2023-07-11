Источник: Кузяев в ближайшее время может стать игроком «Тулузы»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев в скором времени может подписать контракт с французской «Тулузой», сообщает Sport24.

По данным источника, футболист уже прибыл во Францию и ведет переговоры с клубом.

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

После завершения прошлого сезона 30-летний футболист стал свободным агентом.

Минувший сезон лиги 1 «Тулуза» завершила на 13-й строчке.