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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:10

Источник: «Лацио» отказался от приобретения Сперцяна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лацио» не будет подписывать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Cittaceleste.

По информации источника, римский клуб хочет сосредоточиться на трансферах недорогих футболистов, а стоимость 24-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.

«Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ в сезоне-2023/24.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Лацио
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