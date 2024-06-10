Источник: «Лацио» отказался от приобретения Сперцяна

«Лацио» не будет подписывать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Cittaceleste.

По информации источника, римский клуб хочет сосредоточиться на трансферах недорогих футболистов, а стоимость 24-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.

«Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ в сезоне-2023/24.