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Сегодня, 16:29

Источник: «Лас-Пальмас» хочет арендовать Виллиана Жозе до конца сезона

Руслан Минаев
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«Лас-Пальмас» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Виллиану Жозе, сообщает Legalbet.

По данным источника, испанский клуб планирует арендовать 32-летнего бразильца до конца сезона без права выкупа. «Спартак» хочет, чтобы опция выкупа была включена в контракт.

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. Контракт нападающего с красно-белыми действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 11 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: legalbet.ru
Виллиан Жозе
ФК Лас-Пальмас
ФК Спартак (Москва)

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