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Сегодня, 20:51

Источник: «Локомотив» интересуется 31-летним защитником «Коринтианса» Густаво Энрике

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» может подписать защитника «Коринтианса» Густаво Энрике, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, в бразильский клуб пока не поступало официальных предложений по футболисту. Также на игрока претендует «Дамак» из Саудовской Аравии.

31-летний бразилец выступает за «Коринтианс» с января этого года. В прошедшем сезоне защитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 миллион евро.

Ранее Густаво Энрике играл в «Сантосе», «Фламенго», «Фенербахче» и «Вальядолиде».

Футбол
ФК Коринтианс
ФК Локомотив (Москва)
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