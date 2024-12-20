Источник: «Локомотив» интересуется 31-летним защитником «Коринтианса» Густаво Энрике

Сегодня, 20:51
«Локомотив» может подписать защитника «Коринтианса» Густаво Энрике, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, в бразильский клуб пока не поступало официальных предложений по футболисту. Также на игрока претендует «Дамак» из Саудовской Аравии.
31-летний бразилец выступает за «Коринтианс» с января этого года. В прошедшем сезоне защитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 миллион евро.
Ранее Густаво Энрике играл в «Сантосе», «Фламенго», «Фенербахче» и «Вальядолиде».