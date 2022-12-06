Источник: «Локомотив» может арендовать защитника «Янг Бойз» Камара

«Локомотив» может арендовать с правом выкупа защитника «Янг Бойз» Мохамеда Камара, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, сторона «Локомотива» уже связалась с компанией Stellar Group, представляющей интересы игрока.

Камара выступает за «Янг Бойз» с 2018 года. Контракт 25-летнего гвинейца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Камара провел за «Янг Бойз» 17 матчей, но пока не отметился результативными действиями.