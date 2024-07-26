Источник: «Локомотив» не получал от «Спартака» предложение по Тикнизяну

«Локомотив» не получал предложение от «Спартака» по трансферу защитника Наира Тикнизяна, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые не контактировали по возможному переходу с представителями 25-летнего игрока, хотя сторона футболиста знает об интересе.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.

Защитник играет за железнодорожников с 2021 года. За это время он провел 90 матчей, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.