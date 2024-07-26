Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:57

Источник: «Локомотив» не получал от «Спартака» предложение по Тикнизяну

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Локомотив» не получал предложение от «Спартака» по трансферу защитника Наира Тикнизяна, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые не контактировали по возможному переходу с представителями 25-летнего игрока, хотя сторона футболиста знает об интересе.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.

Защитник играет за железнодорожников с 2021 года. За это время он провел 90 матчей, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

Эсекиэль Барко, Клаудиньо и&nbsp;Иван Илич. Трансферы РПЛ: «Спартак» подписал Барко, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо хочет уехать

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Биография Томаса Баха: фехтование, МОК, санкции против России
Открытие XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдет 26 июля в пятницу, 26 июля.
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Два российских клуба интересуются полузащитником «Спартака» из Суботицы Тодоровски
Дмитриев подписал со «Спартаком» контракт до 2028 года
Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Агент Кона заявил, что игрок останется в «Галатасарае», несмотря на предложение «Спартака»
Агент Кона подтвердил интерес «Спартака» к защитнику
Источник: «Ренн» начал переговоры с «Зенитом» о трансфере Ренана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Карпин – о победе «Ростова» над «Крыльями»: «В том году мы тоже хорошо начали, а потом было 1:5 в Самаре»

Терехин: «Пока нельзя сказать, что игра «Локомотива» хромает»