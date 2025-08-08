Источник: «Локомотив» отказался от предложения «Спартака» в 300 миллионов рублей за Самошникова

8 августа, 14:23
«Спартак» предложил «Локомотиву» 300 миллионов рублей (3,2 миллиона евро) плюс бонусы за защитника Илью Самошникова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что железнодорожники отказались от этого предложения, поскольку хотят получить за 27-летнего футболиста около 5 миллионов евро с учетом изменения лимита.
Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В этом сезоне защитник провел две игры.
После трех туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» лидирует с 9 баллами.
légionnaire
просто прибавится новых граждан, лимит для других, чтобы не мешались
08.08.2025
Игорь Малышев
Спартак десятки миллионов за неготитят-ноунеймов в лёгкую отваливает. Просто, видимо, белые не так котируются в СМ.
08.08.2025
Игорь Малышев
Вот, собсна, лимит и заработал.
08.08.2025
zg
Многовато за "косого"!)))
08.08.2025
Artorixus
А что, Локо, в свете последних событий по поводу ужесточения лимита на легов, имеет право просить за Самоху и 5, и 7 лямов, а уж до кругленькой цифры и 10 лямов. Правда прасидь та ане могуть, да хто ж дасть. Акромя Зиниту и нема такиг.
08.08.2025
oleg ves
он же Сам Ошников, а вы 5лямов зажали
08.08.2025
Железный дорожник
Как говорил незабвенный Вадим Валентиныч ... вам
08.08.2025
zg
Вот он лимит животворящий!Самошников и 5 лямов,они бы никогда не стояли рядом!
08.08.2025
Ю.Ю.
Отмечается, что железнодорожники отказались от этого предложения... ------------------------------------------------------------------------------ Уверен, ни у кого нет сомнений, что это Газпром подсуетился.
08.08.2025
hattabych
Пока лечился, Сильянов подрос.
08.08.2025
ровнов
С учётом изменения лимита, Зенит вздрогнул.
08.08.2025
hattabych
Речь не по неделю, а про год, как минимум.
08.08.2025
AnTaras
Ну да, ну да, в спартаке то, каждую копейку берегут:grinning:
08.08.2025
Фирсыч
Только они? Дегтярёв неделю назад сказал, что со следующего сезона лимит на гастрабайтеров ужесточится.
08.08.2025
Фирсыч
В прошлом сезоне был твёрдым игроком основы, пока травму не получил.
08.08.2025
hattabych
Парню 27 лет, скоро карьера на закат пойдет, а он и не играл толком. Просидит на заменах, пока нужен никому не станет.
08.08.2025
vlad654
Эт точно))
08.08.2025
hattabych
Боссы Локомотива что-то знали.
08.08.2025
Славомудр Приморский
Для болота берегут, скорее всего. Там денег не считают )
08.08.2025