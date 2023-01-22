Источник: «Локомотив» отклонил предложение «Шальке» по аренде Изидора без права выкупа

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«Локомотив» отклонил предложение от «Шальке» об аренде нападающего Вильсона Изидора, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа»
21 января «СЭ» сообщал, что немецкий клуб может арендовать Изидора у железнодорожников.
По информации инсайдера, предложение по игроку не содержало опции обязательного выкупа и поэтому было отклонено. «Локомотив» планирует компенсировать потраченные деньги на футболиста.
22-летний французский форвард выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.
В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро.
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Основные источники исследования