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Сегодня, 15:15

Источник: «Локомотив» отклонил предложение «Шальке» по аренде Изидора без права выкупа

Виталий Косик
Корреспондент
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«Локомотив» отклонил предложение от «Шальке» об аренде нападающего Вильсона Изидора, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа»

21 января «СЭ» сообщал, что немецкий клуб может арендовать Изидора у железнодорожников.

По информации инсайдера, предложение по игроку не содержало опции обязательного выкупа и поэтому было отклонено. «Локомотив» планирует компенсировать потраченные деньги на футболиста.

22-летний французский форвард выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро.

Источник: https://t.me/karpinside/27240

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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