Источник: «Локомотив» пока не дал согласие на продажу Тикнизяна в «Зенит» за 8 миллионов евро

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«Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы договориться о сумме за защитника Наира Тикнизяна, информирует Metaratings.ru.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний футболист близок к переходу в петербургский клуб за 8 миллионов евро.
Как отмечает источник, железнодорожники пока не дали свое согласие на продажу игрока за эту сумму. Стороны будут продолжать обсуждение.
В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
В январе сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы итальянские и испанские клубы.