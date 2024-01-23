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Сегодня, 18:22

Источник: «Локомотив» пока не дал согласие на продажу Тикнизяна в «Зенит» за 8 миллионов евро

Алина Савинова
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«Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы договориться о сумме за защитника Наира Тикнизяна, информирует Metaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний футболист близок к переходу в петербургский клуб за 8 миллионов евро.

Как отмечает источник, железнодорожники пока не дали свое согласие на продажу игрока за эту сумму. Стороны будут продолжать обсуждение.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

В январе сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы итальянские и испанские клубы.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/lokomotiv-poka-ne-dal-soglasie-na-prodazhu-tiknizyana-v-zenit-za-8-mln-evro-326796/
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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