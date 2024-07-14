Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:15

Источник: «Локомотив» предложил 2,8 миллиона евро за Маркиньоса

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Локомотив» сделал официальное предложение «Ференцварошу» по трансферу полузащитника Маркиньоса, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, московский клуб предложил за 24-летнего игрока 2,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» хочет заработать на трансфере бразильца 5,5 миллиона евро.

Маркиньос в сезоне-2023/24 провел за венгерскую команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрка в 4 миллиона евро.

Источник: Чемпионат
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
0
Читайте также
Англия и Испания сыграют в финале Евро-2024 14 июля в Берлине
Биография Роуз Намаюнас: жизнь и карьера двукратной чемпионки UFC
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Ямалю исполнилось 17 лет, звезда фильмов для взрослых обещает ему «лучшую ночь», британцам сулят госнаграды. Что происходит перед финалом Евро-2024 Испания — Англия
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Сперцян: «Волкову не хочу ничего говорить. Он неправильно поступил»
Клаудиньо — о возможном уходе из «Зенита»: «Всегда будут такие вопросы»
Вендел заявил, что не знает останется ли он в «Зените»
Смолов — о переходе в «Краснодар»: «Я чувствую в себе еще силы играть в футбол»
Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»
Медведев назвал позицию, которую «Зениту» необходимо усилить
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Александр Медведев заявил, что «Зенит» равняется на «Баварию», «Ювентус» и «Барселону»