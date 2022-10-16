Источник: «Локомотив» согласовал трехлетний контракт с Галактионовым

«Локомотив» согласовал трехлетний контракт с главным тренером «Нижнего Новгорода» Михаилом Галактионовым. Как утверждает «Чемпионат», это произойдет либо после воскресного матча 13-го тура РПЛ «Нижнего» с «Зенитом», либо перед зимней паузой.

В воскресенье, 16 октября, «Локомотив» объявил о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб основной команды.

В субботу, 15 октября, «Локомотив» под руководством и.о. главного тренера Андрея Федорова победил «Торпедо» (1:0) и прервал 5-матчевую серию поражений в РПЛ.

Красно-зеленые с 12 очками после 13 игр занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.