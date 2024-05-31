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Сегодня, 10:35

Источник: «Локомотив» составил шорт-лист из 5 форвардов на замену Дзюбе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Конате.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» составил шорт-лист нападающих, которые могут заменить в команде Артема Дзюбу, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, в шорт-лист железнодорожников входят Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Сергеев («Зенит»), Мохамед Конате («Ахмат», объявил об уходе из команды) и Егор Голенков («Ростов»).

Утверждается, что «Локомотив» планирует подписать одного нападающего из РПЛ и одного форварда из зарубежного чемпионата.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

«Локомотив» (53 очка) финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Transfermarkt
Артем Дзюба
Вячеслав Грулев
Дмитрий Воробьев (футбол)
Иван Сергеев
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Егор Голенков
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