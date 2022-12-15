Источник: «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей

«Локомотив» прислал в «Крылья Советов» бумагу об активации опции выкупа нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова за 400 миллионов рублей, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

По информации источника, москвичи заплатят по 200 миллионов рублей за каждого игрока. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В этом сезоне 23-летний Глушенков сыграл за клуб из Самары 21 матч, отличился шестью голами и оформил шесть голевых передач.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах. «Крылья» располагаются на 11-й строчке с 20 баллами.