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Сегодня, 11:03

Источник: лучший бомбардир РПЛ подпишет трехлетний контракт с махачкалинским «Динамо»

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Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов близок к переходу в махачкалинское «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным инсайдера, 24-летний форвард уже проходит в медосмотр в махачкалинском клубе и вскоре подпишет трехлетний контракт с новичком РПЛ.

Ранее гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил информацию об интересе клуба к Агаларову.

В нынешнем сезоне Агаларов провел четыре матча в составе «Ахмата», в которых забил один гол. Его рыночная стоимость оценивается в 900 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

В сезоне-2021/22 Агаларов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Уфы» — в 29 проведенных матчах он забил 19 голов.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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