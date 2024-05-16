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Сегодня, 14:34

Источник: Лунев может продолжить карьеру в «Динамо»

Алина Савинова
Андрей Лунев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев может перейти в «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 32-летний футболист является основным кандидатом на усиление вратарской линии московского клуба.

Лунев выступает за «Карабах» с 2023 года. В этом сезоне россиянин провел за азербайджанский клуб 32 матча, в десяти из которых сохранял ворота своей команды в неприкосновенности. Его контракт с «Карабахом» рассчитан до июня 2024-го.

Ранее Лунев также играл за «Байер», «Зенит», «Уфу», «Торпедо» и другие клубы.

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Карабах
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