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Сегодня, 00:47

Источник: Лунев продолжит карьеру в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
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Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев в ближайшее время станет игроком «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 32-летний вратарь подпишет с бело-голубыми двухлетний контракт с возможностью продления на один сезон. Его зарплата составит до 1,2 миллиона евро, если он будет проводить от 20 матчей в РПЛ.

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Лунев с лета прошлого года выступал за азербайджанский «Карабах». В начале июня клуб объявил об уходе россиянина. В минувшем сезоне российский голкипер провел за команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз отыграл на ноль.

До этого Лунев играл за «Байер», «Зенит», «Уфу», «Сатурн», «Торпедо», «Калугу» и «Истру».

Источник: https://t.me/karpinside/31740
Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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