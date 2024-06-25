Источник: махачкалинское «Динамо» арендует у «Сочи» полузащитника Ангбана

Махачкалинское «Динамо» возьмет в аренду у «Сочи» ивуарийского центрального полузащитника Викторьена Ангбана, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, соглашение между сторонами предусматривает опцию выкупа 27-летнего футболиста.

Ангбан является воспитанником академии «Челси». За «Сочи» футболист выступает с июля 2021 года после перехода из «Меца». На счету игрока один гол и три результативные передачи в 47 матчах за сочинскую команду.

Махачкалинское «Динамо» по итогам минувшего розыгрыша первой лиги завоевало прямую путевку в РПЛ.