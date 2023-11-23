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Сегодня, 13:08

Источник: «Маккаби» из Тель-Авива отклонил предложение ЦСКА по 20-летнему форварду

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«Маккаби» Тель-Авив отклонил официальное предложение ЦСКА на сумму в 3,5 миллиона евро о трансфере 20-летнего форварда команды и сборной Израиля Дора Турджемана, сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, московский клуб хотел приобрести 20-летнего игрока в ближайшее трансферное окно. Сам игрок заинтересован перейти лишь в топовый европейский чемпионат.

Турджеман является воспитанником «Маккаби». В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

На счету Турджемана пять игр за сборную Израиля.

(Эли Швидлер)

Источник: Sport5.co.il
Сборная Израиля по футболу
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК ЦСКА (Москва)
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