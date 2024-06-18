Источник: Глушенков может заработать в «Зените» миллиард рублей за 4 года

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков может заработать в «Зените» миллиард рублей, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Клуб из Санкт-Петербурга согласовал с игроком контракт на 4 года с зарплатой 240 миллионов рублей за сезон. Еще по 50 миллионов рублей футболист может получать в виде бонусов, если «Зенит» будет выигрывать чемпионат.

По информации источника, за своего игрока «Локомотив» получит 600 миллионов рублей. Медобследование запланировано на 18 июня.

Также отмечается, что «Локомотив» готов был подписать с Глушенковым новый контракт с зарплатой в 120 миллионов рублей в год.

24-летний Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

В минувшем сезоне команда Михаила Галактионова заняла четвертое место в таблице РПЛ.