Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:24

Источник: Глушенков может заработать в «Зените» миллиард рублей за 4 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков может заработать в «Зените» миллиард рублей, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Клуб из Санкт-Петербурга согласовал с игроком контракт на 4 года с зарплатой 240 миллионов рублей за сезон. Еще по 50 миллионов рублей футболист может получать в виде бонусов, если «Зенит» будет выигрывать чемпионат.

По информации источника, за своего игрока «Локомотив» получит 600 миллионов рублей. Медобследование запланировано на 18 июня.

Также отмечается, что «Локомотив» готов был подписать с Глушенковым новый контракт с зарплатой в 120 миллионов рублей в год.

24-летний Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

В минувшем сезоне команда Михаила Галактионова заняла четвертое место в таблице РПЛ.

Максим Глушенков. «Глушенков — игрок неограниченных возможностей. А что дали «Зениту» Ахметов и Фернандес?» Мнение Орлова
Источник: https://t.me/karpinside/31815
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
4
0
Читайте также
Фанаты сборных Англии и Сербии устроили драку перед матчем Евро-2024
Украинцы скандировали бандеровские лозунги
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Metaratings: «Зенит» договорился с Горшковым

Тошич: «Головин и Миранчук уехали в Европу, Федору тоже нужно об этом думать»