Источник: малийский защитник Сиссе прибудет на просмотр в ЦСКА

ЦСКА предложил молодому малийскому защитнику Эль Хаджи Мамаду Сиссе стажировку на несколько недель, сообщает Africafoot.

По информации источника, футболист уже оформил документы для того, чтобы приехать в Москву на просмотр в ЦСКА. Отмечается, что по итогам стажировки он может подписать контракт с российским клубом.

Сиссе прошел обучение в Академии PUSH FC в Мали и подписал пробное соглашение с элитным сенегальским клубом «Теунгет», который базируется в Руфиске. В 16 лет он получил травму и был вынужден отправиться в клуб третьего дивизиона Сенегала, где выступает на протяжении двух лет.

ЦСКА по итогам сезона-2023/24 занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками.