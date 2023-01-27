Источник: Малком готов перейти из «Зенита» в «ПСЖ»

Сегодня, 18:13
Нападающий «Зенита» Малком готов перейти в «ПСЖ», если у него появится такая возможность, сообщает Foot Mercato.
Парижский клуб рассматривает возможность взять игрока в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа.
При этом 25-летний бразилец не является приоритетной трансферной целью «ПСЖ».
Как стало известно «СЭ», на данный момент представители «ПСЖ» не обращались к руководству «Зенита» по поводу возможного приобретения Малкома. Пока контактов между чемпионами Франции и России ни разу не было.
Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования