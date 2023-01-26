Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:25

Источник: Малком и Клаудиньо не покинут «Зенит» до конца сезона

Виталий Косик
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Малком и его одноклубник Клаудиньо не должны покинуть питерский клуб до конца сезона, сообщает Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что Малком был предложен «ПСЖ». Позже агент игрока сообщил, что эта информация — фейк и игрок останется в питерской команде до конца сезона.

По информации источника, оба бразильца в случае чемпионства «Зенита» получат финансовый бонус. Игроки планируют выступать за сине-бело-голубых до лета.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

25-летний Клаудиньо выступает в питерской команде с 2021 года. Его контракт также действует до лета 2027 года. Он сыграл за «Зенит» в текущем сезоне 19 матчей, забил три гола и оформил восемь голевых пасов.

Источник: https://metaratings.ru/news/malkom-i-klaudino-vryad-li-pokinut-zenit-do-konca-sezona-igrokam-garantirovan-bonus-za-chempionstvo-222993/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто заработал больше за всю карьеру: Месси или Роналду? Сравниваем их доходы по годам
В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Бальде: «Ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта»
Бушманов: «Приятно видеть, что «Спартак» доверяет сейчас молодым игрокам»
Агент Ненахова — о возможном уходе защитника из «Локомотива»: «Это глупости, даже комментировать не хочется»
Агент Малкома опроверг возможный уход в «ПСЖ»: «Сыграет весь сезон за «Зенит»
Стал известен соперник «Динамо» на сборах в Белеке
Вилков: «За февраль Дзюба наберет форму и свои пять мячей за «Нижний Новгород» забьет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Бальде: «Ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта»

Вилков: «Женщины в Нижнем Новгороде заинтересуются футболом, когда туда приедет играть Дзюба»