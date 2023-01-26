Источник: Малком и Клаудиньо не покинут «Зенит» до конца сезона

Нападающий «Зенита» Малком и его одноклубник Клаудиньо не должны покинуть питерский клуб до конца сезона, сообщает Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что Малком был предложен «ПСЖ». Позже агент игрока сообщил, что эта информация — фейк и игрок останется в питерской команде до конца сезона.

По информации источника, оба бразильца в случае чемпионства «Зенита» получат финансовый бонус. Игроки планируют выступать за сине-бело-голубых до лета.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

25-летний Клаудиньо выступает в питерской команде с 2021 года. Его контракт также действует до лета 2027 года. Он сыграл за «Зенит» в текущем сезоне 19 матчей, забил три гола и оформил восемь голевых пасов.